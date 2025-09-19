सुप्रीम कोर्ट सख्त – टाइगर की कीमत पर समझौता नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर के सेंचुरी एरिया में होटल व अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठान बनाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सरिस्का बफर एरिया सिलीसेढ़ में भी होटल व रिसॉर्ट बने हुए हैं। इन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से नहीं की गई। टहला में सीटीएच से एक किमी के दायरे में करीब 34 होटल आए हैं। अजबगढ़ एरिया में भी 20 होटल हैं, जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। कोर्ट के रुख के मुताबिक सरकार को इन पर भी कार्रवाई करनी होगी।