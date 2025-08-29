अलवर में शिक्षक दंपती से 93 लाख की ठगी, प्रिंसिपल की बेटी गिरफ्तार

इस पर उन्होंने आरोपी के झांसे में आकर अपनी बेटी प्रीति यादव के नाम शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवा लिया। जो आरोपी के बेटे विशाल यादव ने उसके मोबाइल से बनवाया था। जिसका ओटीपी को भी विशाल यादव को बता दिया। बाद में 16 दिसंबर 2023 को उसकी पत्नी ने आरोपी अशोक कुमार के बताए अनुसार उसकी बेटी के बैंक अकाउंट में साढ़े ग्यारह लाख रुपए डाल दिए। वह खुद भी आरोपी व उसके बेटे के कहे अनुसार अकाउंट में रुपए डालता रहता था।