थानेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थियों संग सड़कों पर उतरे शिक्षक

खेरली में निजी शिक्षण संस्थान संचालक से थानेदार द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक और विद्यार्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सभी विद्यालयों के विद्यार्थी पंचायती मंदिर पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में नगर पालिका पहुंचे। नायब तहसीलदार मनीष आर्य को ज्ञापन सौंपा गया।
रैली के दौरान “शिक्षक का सम्मान करो”, “तानाशाही बंद करो”, “थानाधिकारी को सस्पेंड करो” जैसे नारे गूंजे। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष प्रकाश चंद जैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार यह आंदोलन प्रदेशव्यापी है। जब तक आरोपी थानेदार बलराम यादव पर कार्रवाई नहीं होती, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संगठन ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक बढ़ाया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व टीसी काटने को लेकर खेरली मोड थाना अधिकारी बलराम यादव ने भुसावर तहसील के गांव बांछरैन में निजी शिक्षण संस्थान संचालक के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट की एवं 151 में बंद कर कार्रवाई की थी। इसके विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें 3 सितंबर को प्रत्येक तहसील, उपखंड एवं जिले पर ज्ञापन दिए गए थे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग