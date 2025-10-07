थानेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थियों संग सड़कों पर उतरे शिक्षक

खेरली में निजी शिक्षण संस्थान संचालक से थानेदार द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक और विद्यार्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सभी विद्यालयों के विद्यार्थी पंचायती मंदिर पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में नगर पालिका पहुंचे। नायब तहसीलदार मनीष आर्य को ज्ञापन सौंपा गया।