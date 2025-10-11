बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 साल पुराना मेन रोड बाजार

बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 वर्ष पुराना मेन रोड बाजार ई-कॉमर्स और मॉल्स की चकाचौंध के बीच भी अपनी परंपरा, विश्वास और पीढ़ीगत रिश्तों के साथ जीवंत है। लगभग 3500 दुकानों वाला यह बाजार गारमेंट, साड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, किराना, ज्वेलरी, फास्ट फूड, मेडिकल आदि की विस्तृत रेंज प्रदान करता है, जहां गुणवत्ता, उचित मूल्य और बेहतरीन सेवा मिलती है।