बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 साल पुराना मेन रोड बाजार

बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 वर्ष पुराना मेन रोड बाजार ई-कॉमर्स और मॉल्स की चकाचौंध के बीच भी अपनी परंपरा, विश्वास और पीढ़ीगत रिश्तों के साथ जीवंत है।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 11, 2025

बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 वर्ष पुराना मेन रोड बाजार ई-कॉमर्स और मॉल्स की चकाचौंध के बीच भी अपनी परंपरा, विश्वास और पीढ़ीगत रिश्तों के साथ जीवंत है। लगभग 3500 दुकानों वाला यह बाजार गारमेंट, साड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, किराना, ज्वेलरी, फास्ट फूड, मेडिकल आदि की विस्तृत रेंज प्रदान करता है, जहां गुणवत्ता, उचित मूल्य और बेहतरीन सेवा मिलती है।


आसपास के 100 से अधिक गांवों के लिए यह थोक खरीदारी का विश्वसनीय केंद्र है। त्योहारों व शादियों के मौसम में यहां रौनक चरम पर होती है। दुकानदार ग्राहकों को परिवार की तरह मानते हैं—छूट देते हैं, उधार चलाते हैं। कई ग्राहक दशकों से एक ही दुकान से जुड़े हैं। इसकी असली ताकत सामान नहीं, बल्कि अटूट रिश्तों में है।

Updated on:

11 Oct 2025 05:22 pm

Published on:

11 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बहरोड़ शहर के हृदय में बसा 80 साल पुराना मेन रोड बाजार

