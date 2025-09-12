सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 34 हजार 10 रुपए और एक मोटरसाइकिल जब्त की है।
एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि वैशाली नगर नाले के पास अंबेडकर नगर जाने वाले रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वह बाइक स्टार्ट कर भागने की कोशिश करने लगा।
इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने नाम मुस्ताक खान (20) पुत्र उस्मान निवासी नंगला कुलवाना हाल कनवाड़ी थाना कामां जिला डीग बताया। पुलिस ने उसके मोबाइल को चेक किया तो व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन एवं अश्लील वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग मिली।
थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरोपी लोगों को व्हाट्सऐप कॉल कर उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उनको ब्लैकमेल कर उनके साथ ठगी करता था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अभी तक 15-20 लोगों के साथ करीब 15 लाख रुपए की ठगी कर चुका है।