सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरोपी लोगों को व्हाट्सऐप कॉल कर उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उनको ब्लैकमेल कर उनके साथ ठगी करता था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अभी तक 15-20 लोगों के साथ करीब 15 लाख रुपए की ठगी कर चुका है।