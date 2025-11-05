अलवर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद

कौन होगा अगला अध्यक्ष… इस प्रश्न को लेकर सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। बड़े नेताओं ने भी यही राय दी है कि रायशुमारी में जिस नेता को लेकर सबसे अच्छी राय आई हो, उसे ही अध्यक्ष बनाया जाए। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ हुई बैठक में भी सभी नेताओं ने यही राय दी है। गौरतलब है कि ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने सभी विधानसभा सीटों पर रायशुमारी के बाद दिल्ली में छह नामों का पैनल सौंपा था। इस दौरान एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में शामिल हुए थे।