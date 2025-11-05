अलवर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद

बड़े नेताओं ने साधी चुप्पी (AICC महासचिव जितेंद्र सिंह- फाइल फोटो)
अलवर में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। आवेदन करने वाले सभी नेताओं की सांसें ऊपर-नीचे हो रही है। इस बार पार्टी ने पारदर्शी तरीके से नामों की सूची सौंपी है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार उसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सभी को साथ लेकर चले।
पार्टी सूत्रों की मानें तो इस समय सभी बड़े नेता बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में सभी जिलों से गए जिलाध्यक्षों के नामों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा होगी। इसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा दावा कर रहा है कि जल्द ही नामों की घोषणा होगी।
कौन होगा अगला अध्यक्ष… इस प्रश्न को लेकर सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। बड़े नेताओं ने भी यही राय दी है कि रायशुमारी में जिस नेता को लेकर सबसे अच्छी राय आई हो, उसे ही अध्यक्ष बनाया जाए। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के साथ हुई बैठक में भी सभी नेताओं ने यही राय दी है। गौरतलब है कि ऑब्जर्वर सलीम अहमद ने सभी विधानसभा सीटों पर रायशुमारी के बाद दिल्ली में छह नामों का पैनल सौंपा था। इस दौरान एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में शामिल हुए थे।
