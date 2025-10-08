2 करोड़ रुपए से रोशन होगा शहर, नगर निगम 3 हजार नई फैंसी रोड लाइट लगाएगा

यूआईटी को प्रमुख मार्गों पर लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इनका कार्य जनता को पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि रास्तों पर अंधेरा रहता है। लाइट्स ठीक होने के बाद भी दो से तीन दिन में बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा खतरा शहर के तीन से चार ओवरब्रिज पर हैं, जहां लाइट्स जलती ही नहीं हैं।



ईटाराणा ओवरब्रिज पर कभी लाइट्स जलती हैं तो कभी बंद होती हैं। यह जयपुर से आने वाले वाहनों के लिए प्रमुख ओवरब्रिज है। ऐसे में यहां आधुनिक लाइट्स लगाने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन इस मार्ग को भी सौंदर्यीकरण के तहत चयन करके आगे बढ़ा रहा है। इस पर नगर निगम नई लाइट्स लगाकर यहां का आधुनिक लुक दे सकता है।