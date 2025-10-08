2 करोड़ रुपए से रोशन होगा शहर, नगर निगम 3 हजार नई फैंसी रोड लाइट लगाएगा

representative picture (patrika)
अलवर शहर अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर रोशन होने जा रहा है। नगर निगम 2 करोड़ की लागत से शहर के अलग-अलग मार्गों पर 3 हजार लाइट्स लगाने जा रहा है। पोल भी आधुनिक होंगे। इसके लिए टेंडर लगाया गया है। उम्मीद है कि इसी माह में लाइटें लगना शुरू हो जाएंगी।
शहर में करीब 40 हजार लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन यह फैंसी नहीं हैं। अब शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। इसे देखते हुए प्रमुख मार्गों पर फैंसी लाइट्स लगाने की योजना है। नगर निगम लाइट्स कहां-कहां लगाएगा, इसके लिए जगह तय की जा रही है। प्रदेश सरकार की योजना के तहत यह लाइट्स खरीदने के लिए डीएलबी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। नगर निगम के जेईएन केके गौड़ का कहना है कि लाइटें लगाने के लिए टेंडर कर दिया गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा।
यूआईटी को प्रमुख मार्गों पर लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इनका कार्य जनता को पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि रास्तों पर अंधेरा रहता है। लाइट्स ठीक होने के बाद भी दो से तीन दिन में बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा खतरा शहर के तीन से चार ओवरब्रिज पर हैं, जहां लाइट्स जलती ही नहीं हैं।
ईटाराणा ओवरब्रिज पर कभी लाइट्स जलती हैं तो कभी बंद होती हैं। यह जयपुर से आने वाले वाहनों के लिए प्रमुख ओवरब्रिज है। ऐसे में यहां आधुनिक लाइट्स लगाने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन इस मार्ग को भी सौंदर्यीकरण के तहत चयन करके आगे बढ़ा रहा है। इस पर नगर निगम नई लाइट्स लगाकर यहां का आधुनिक लुक दे सकता है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग