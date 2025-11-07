जिला परिषद बैठक में हल लेकर पहुंचे पार्षद, बोले- यह किसान का स्टार है

अलवर जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक में इस बार भी पार्षद संदीप फौलादपुरिया अपने अनोखे अंदाज में नजर आए। वे हाथ में हल लेकर पहुंचे और मीटिंग हॉल में भी हल को अपने सामने रख दिया। पार्षद ने कहा कि यह हल सबका पेट भरता है।



जिस तरह पुलिस अफसर के कंधे पर स्टार होते हैं, उसी तरह यह हल किसान का स्टार है। उनका यह बयान बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों और अधिकारियों का ध्यान खींचता रहा। गौरतलब है कि पिछली बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने अपने गले में प्याज की माला डाली हुई थी, जबकि कुछ ने कटोरा लेकर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर के सामने यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि उन्हें विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही।