बुजुर्ग की हाथी पर निकली शवयात्रा, गाड़ियां लोहार समाज के लोगों ने मिलकर उठाया 3 लाख का खर्च 

बताया गया कि इस भव्य आयोजन पर करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया, जिसे गाड़ियां लोहार समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से वहन किया। समाज के लोगों का कहना है कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें किसी सदस्य के निधन पर पूरा समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग करता है, ताकि अंतिम संस्कार पूरे मान-सम्मान के साथ हो सके।