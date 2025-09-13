कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को हर साल 12 हजार की छात्रवृत्ति देगी सरकार, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन 

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।