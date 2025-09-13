कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को हर साल 12 हजार की छात्रवृत्ति देगी सरकार, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन 

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को चयन परीक्षा देनी होगी। इसमें दो सेक्शन होंगे—
मानसिक योग्यता परीक्षण (90 अंक)
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (90 अंक)
इस परीक्षा में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 विद्यार्थियों का है। इसके लिए जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है।
चयन के लिए जिला मेरिट में आना अनिवार्य है।
सामान्य श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे।
एससी और एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 32% अंक निर्धारित हैं।
दिव्यांग आवेदकों को उनकी श्रेणी में 3% आरक्षण मिलेगा।
इस छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।