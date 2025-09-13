Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को हर साल 12 हजार की छात्रवृत्ति देगी सरकार, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन 

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 13, 2025

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

परीक्षा देनी होगी, दोनों सेक्शन 90-90 अंकों के

छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को चयन परीक्षा देनी होगी। इसमें दो सेक्शन होंगे—
मानसिक योग्यता परीक्षण (90 अंक)
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (90 अंक)

प्रदेश का कोटा 5471

इस परीक्षा में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 विद्यार्थियों का है। इसके लिए जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है।

मेरिट जरूरी, न्यूनतम अंक तय

चयन के लिए जिला मेरिट में आना अनिवार्य है।
सामान्य श्रेणी के आवेदकों को न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे।
एससी और एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 32% अंक निर्धारित हैं।
दिव्यांग आवेदकों को उनकी श्रेणी में 3% आरक्षण मिलेगा।

इस छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 12:18 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कक्षा 9 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को हर साल 12 हजार की छात्रवृत्ति देगी सरकार, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.