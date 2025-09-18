रात में 26 दुकानों के ताले टूटे… पुलिस की सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवा 

खैरथल शहर के मुख्य बाजारों में बुधवार रात चोरों ने पुलिस सुरक्षा की पोल खोल दी। सिनेमा हॉल रोड, पुरानी अनाज मंडी, आदर्श मार्केट सहित कई इलाकों में बदमाशों ने दो दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़ डाले। पूरी रात बाजारों में घूमते रहे चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।
व्यापारियों के मुताबिक रातभर बदमाश दुकानों के ताले तोड़ते और माल समेटते रहे। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे बाजार में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया।
स्थानीय व्यापारियों ने आरोप लगाया कि खैरथल में पुलिस का बीट सिस्टम और रात्रि गश्त पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सुरक्षा इंतजाम नाममात्र के रह गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से उनका विश्वास पुलिस से उठ गया है।
सुबह मौके पर जुटे व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई दुकानदारों ने कहा कि पुलिस सिर्फ नाम की है, सुरक्षा कहीं दिखाई नहीं देती। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चोरी गए सामान की जानकारी जुटाई जा रही है।