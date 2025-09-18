रात में 26 दुकानों के ताले टूटे… पुलिस की सुरक्षा के सारे दावे हो गए हवा 

खैरथल शहर के मुख्य बाजारों में बुधवार रात चोरों ने पुलिस सुरक्षा की पोल खोल दी। सिनेमा हॉल रोड, पुरानी अनाज मंडी, आदर्श मार्केट सहित कई इलाकों में बदमाशों ने दो दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़ डाले। पूरी रात बाजारों में घूमते रहे चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।