अलवर

होटल के बाहर खड़े 2 युवकों पर फायरिंग कर भागे बदमाश

बानसूर कस्बे के हरसौरा रोड पर 132 केवी जीएसएस के सामने फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने होटल पर खड़े दो युवकों को टक्कर मारने का प्रयास किया

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 27, 2025

बानसूर कस्बे के हरसौरा रोड पर 132 केवी जीएसएस के सामने फायरिंग करने का मामला सामने आया है। दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने होटल पर खड़े दो युवकों को टक्कर मारने का प्रयास किया और फायरिंग कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम गुर्जर निवासी माजरा रावत और कालू मांची होटल के बाहर खड़े हुए थे।

इसी दौरान थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने टक्कर मारने का प्रयास किया और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। हादसे में दोनों युवकों को चोट आई है। घटना की सूचना पर बानसूर डीएसपी मेघा गोयल व थाना प्रभारी राजेश यादव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।


पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए है। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवा दी गई हैं। पुलिस की ओर से एफएसएल टीम को मौके पर बुलवाया गया है टीम साक्ष्य जुटा रही हैं

Published on:

27 Nov 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / होटल के बाहर खड़े 2 युवकों पर फायरिंग कर भागे बदमाश

