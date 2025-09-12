कोटकासिम में मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ा, विशेषज्ञ चिकित्सकों और सुविधाओं का अभाव

सीएचसी में कुल 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 15 पद रिक्त चल रहे हैं। खासकर सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ की कमी वर्षों से बनी हुई है। दुर्घटना या गंभीर स्थिति में मरीजों को मजबूरी में अलवर या जयपुर जैसे बड़े अस्पतालों में रैफर करना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की जान पर भी बन आती है।