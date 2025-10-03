Rajasthan: दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश, राजस्थान को होगा बड़ा फायदा

जनसुनवाई का प्रावधान होने की वजह से कई बार खानों को मंजूरी देने में तीन से बारह महीने की देरी हो रही थी। अब इसमें कम समय लगेगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के तहत जनसुनवाई की जाती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय जनसमुदाय, गैर सरकारी संगठनों के साथ अन्य पक्षों को संबंधित परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपत्तियां और राय ली जाती है। इसके लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है।