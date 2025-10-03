Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश, राजस्थान को होगा बड़ा फायदा

केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिजों की खानों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले जनसुनवाई की बाध्यता को खत्म कर दिया है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Anil Prajapat

image

उमेश शर्मा

Oct 03, 2025

rare-minerals

पत्रिका फाइल फोटो

अलवर। केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिजों की खानों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले जनसुनवाई (पब्लिक कंसलटेशन) की बाध्यता को खत्म कर दिया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा, परमाणु और अत्याधुनिक उद्योगों के लिए यह खनिज बहुत जरूरी हैं। करीब 30 धातुओं पर इस आदेश का सीधा असर होगा।

राजस्थान और खासकर अलवर पर भी इस आदेश का प्रभाव पड़ेगा। अलवर में भी तांबा अयस्क जैसे कई खनिज निकलते हैं। साथ ही यहां पर सोना और चांदी की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सरिस्का और थानागाजी क्षेत्रों में खोज की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फिलहाल कई खानें बंद पड़ी हैं।

खनन परियोजनाओं को केंद्रीय स्तर पर मिलेगी मंजूरी

नए नियम से खनन परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में एक साल तक की बचत होगी। अब ये परियोजनाएं सीधे केंद्रीय स्तर पर मंजूर की जाएगी। वैसे पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करना अनिवार्य रहेगा।

एक साल की हो जाती है देरी

जनसुनवाई का प्रावधान होने की वजह से कई बार खानों को मंजूरी देने में तीन से बारह महीने की देरी हो रही थी। अब इसमें कम समय लगेगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के तहत जनसुनवाई की जाती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय जनसमुदाय, गैर सरकारी संगठनों के साथ अन्य पक्षों को संबंधित परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर आपत्तियां और राय ली जाती है। इसके लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है।

इनका कहना है

केंद्र सरकार के स्तर पर दुर्लभ खनिजों के खनन की पर्यावरणीय मंजूरी से पहले जनसुनवाई करने की बाध्यता को हटाया गया है। इस नए आदेश के अनुसार ही आगे काम किया जाएगा।
-पुष्पेंद्र सिंह, सहायक खनिज अभियंता, अलवर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां 134.74 करोड़ की लागत से बन रहा हाईलेवल ब्रिज, साल के अंत तक रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन
टोंक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश, राजस्थान को होगा बड़ा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरस डेयरी चुनाव: नाम वापसी पर टिकी तस्वीर, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

अलवर

माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

अलवर

रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की मौत

अलवर

दुर्लभ खनिजों के लिए पब्लिक कंसलटेशन की बाध्यता खत्म

अलवर

Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

burning-of-Ravana
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.