मेला आज से: पांडुपोल हनुमानजी मेले में इस बार ये हैं खास, देखें  

मत्स्य नगर डिपो के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बस स्टैंड अलवर के अलावा उमरी तिराहा और सरिस्का गेट पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इन जगहों पर अनाउंसमेंट करके लोगों को बसों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कुशालगढ़ और नटनी का बारा में चेक पोस्ट बनाई जाएगी जो 25 से 1 सितंबर तक काम करेगी। अलवर के अलावा सरिस्का, टहला, राजगढ़, महवा, सिकंदरा से भी बसों का संचालन किया जाएगा। मत्स्य नगर डिपो की 80 और अलवर डिपो से 8 बसें मेले में चलाई जाएंगी। मेले के लिए 27 अगस्त तक बसें चलाई जाएंगी।