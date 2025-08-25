Patrika LogoSwitch to English

अलवर

मेला आज से: पांडुपोल हनुमानजी मेले में इस बार ये हैं खास, देखें  

अलवर में पांडुपोल हनुमानजी का तीन दिवसीय मेला 25 से 27 अगस्त तक शुरू हो गया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 25, 2025

पांडुपोल हनुमानजी का तीन दिवसीय मेला आज से शुरू हो गया है। इस बार सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है और उमरी तिराहे से मंदिर तक सफाई की गई है। मेला कमेटी ने लाइटिंग और वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए हैं। प्रशासन दर्शनार्थियों को राजस्थान रोडवेज बस से लाने की व्यवस्था कर रहा है।

अवकाश घोषित, 24 घंटे बसों की सुविधा

कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने 26 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पांडुपोल हनुमानजी के मेले के लिए सोमवार को मेला स्पेशल बसों का संचालन किया गया है। सुबह 6 बजे बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। अलवर व मत्स्य नगर डिपो की ओर से कुल 88 बसें चलाई जाएंगी जो 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। आवश्यकता पड़ने में इनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

27 अगस्त तक बसें चलाई जाएंगी

मत्स्य नगर डिपो के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि केंद्रीय बस स्टैंड अलवर के अलावा उमरी तिराहा और सरिस्का गेट पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इन जगहों पर अनाउंसमेंट करके लोगों को बसों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कुशालगढ़ और नटनी का बारा में चेक पोस्ट बनाई जाएगी जो 25 से 1 सितंबर तक काम करेगी। अलवर के अलावा सरिस्का, टहला, राजगढ़, महवा, सिकंदरा से भी बसों का संचालन किया जाएगा। मत्स्य नगर डिपो की 80 और अलवर डिपो से 8 बसें मेले में चलाई जाएंगी। मेले के लिए 27 अगस्त तक बसें चलाई जाएंगी।

परिवर्तित मार्ग से चलाएंगे जयपुर जाने वाली बसें

मेले की वजह से अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर को आने वाली बसों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इन बसों को नारायणपुर होकर निकाला जाएगा। अलवर से उमरी तिराहा तक 35, सरिस्का से उमरी तिराहा तक 20 और अलवर से भर्तृहरि तक 20 रुपए किराया लिया जाएगा। यह महिलाओं से लिए जाने वाले किराए के बराबर रहेगा।

जागरण आज

पांडुपोल मंदिर महंत पंडित चेतन शर्मा के अनुसार सोमवार रात जागरण का आयोजन होगा। मंगलवार को भर मेला रहेगा और सुबह से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। प्रतिमा का दोबारा से भव्य शृंगार किया जाएगा। 56 भोग लगाए जाएंगे। सुबह 4 बजे हनुमानजी की आरती का आयोजन होगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

25 Aug 2025 12:11 pm

