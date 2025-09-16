बर्डोद में मावा फैक्ट्री से चोरी, सीसीटीवी में नजर आया चोर

अलवर के बर्डोद कस्बे में बीती रात चोर ने एमवीएस मावा मैकिंग कम्पनी को निशाना बनाते हुए करीब एक लाख रुपए का सामान चुरा लिया। चोरी की पूरी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
जानकारी के अनुसार सुबह जब कर्मचारी फैक्ट्री पहुंचे तो ताले टूटे मिले और सामान गायब था। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं, पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।