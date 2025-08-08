भर्तृहरि के मेले में इस बार अधिक भीड़ आने की संभावना, तैयारियों को लेकर प्रशासन की बैठक

अकबरपुर. भर्तृहरि मेला परिसर में भरने वाले लक्खी मेले को लेकर गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट नवज्योति कांवरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेले की व्यवस्था जिम्मेदारी से निभाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए।
मेले के दौरान विद्युत व्यवस्था को लेकर जोर दिया गया। गत वर्ष के मुकाबले इस बार अधिक भीड़ आने की संभावना जताते हुए स्वच्छता पर जोर दिया गया। रोड पर जाम लगने की स्थिति पर चर्चा की गई। भर्तृहरि मेला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भर्तृहरि पावन मेल 29 अगस्त से 1 सितंबर तक मेले का आयोजन होगा। इसे लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया है। मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, समस्या उत्पन्न ना हो, मेले की पूर्व में तैयारी पूरी करने को लेकर निर्देश दिए।महिला स्नान घाट का किया जाएगा विस्तार
महिला स्नान घाट का विस्तार किया जाएगा। महिलाओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और बिजली निगम को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिजली संबंधी समस्या उत्पन्न ना हो। मेले में जगह-जगह स्लोगन भी लगाए जाएंगे। जिसमें पॉलीथिन उत्पाद खुले में नहीं दिखे। मेला कमेटी को पाबंद किया है। जो भी स्टॉल है, वह प्लास्टिक उत्पाद का उपयोग नहीं करें और जर्जर धर्मशालाओं को भी चिन्हित किया है। उनकी मरमत के निर्देश जारी किए है। पेमाराम सैनी ने बिजली पुराने तारों को दुरुस्त करवाने की मांग की। पदमचंद गुर्जर ने भी सुझाव रखा। बैठक के दौरान मालाखेड़ा सहायक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार मालाखेड़ा, पंचायत समिति विकास अधिकारी राजबाला अकबरपुर, थानेदार प्रेमलता, एईएन कमलेश कुमार शर्मा, पीएचडी सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग, सरिस्का रेंजर सहित अन्य उपस्थित रहे।