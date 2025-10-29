Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

चोरों ने बाजार में आभूषण की दुकान व रेडीमेड कपड़े के गोदाम के ताले तोड़े, ले गए कपड़े

सीसीटीवी में आरोपी एक महिला, दो पुरुष व ताला तोड़ने के उपकरण कैद

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Oct 29, 2025

oplus_2

रामगढ़. कस्बे के मुख्य बाजार स्थित आभूषण की दुकान व एक रेडीमेड कपड़े के गोदाम का सोमवार रात चोरों ने ताला तोड़ दिया। हालांकि आभूषण की दुकान में चोरी होने से बच गई, लेकिन रेडीमेड कपड़े ले जाने में चोर सफल हो गए। उक्त घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और दो पुरुष चोरी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सुबह दुकान मालिकों ने शटर की हालत देख पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के अनुसार व्यापारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि मुख्य बाजार में उसका ज्वेलरी शॉप है। सोमवार रात करीब 1 से 3 बजे के बीच तीन लोगों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिए, लेकिन दुकान का शटर नहीं खुलने के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुट गई है।दूसरी वारदात इसी दुकान के समीप गली में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में भी अंजाम दिया। यहां पर चोरों ने ताला तोडकर रेडीमेड लेडिज सूट, जेंट्स पेंट-शर्ट, बच्चों के कपड़ों सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों की चोरी कर ली। इस बारे में दुकान मालिक गुलशन कुमार कालरा ने रामगढ़ थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्वेलर्स की दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक महिला और दो पुरुषों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।

सीसीटीवी के तार तोड़े, कपड़े के गोदाम के ताले ले गएपुलिस के अनुसार उक्त दोनों घटनाओं को एक गिरोह की ओर से अंजाम दिया गया है। आभूषण की दुकान में करीब 6 ताले तोड़े। शटर को खोलते समय सायरन (वार्निंग अलार्म) बज उठा, जिससे शोर मचा और चोर भाग निकले। वहीं रेडीमेड कपड़ों के गोदाम से कपड़ ले भागे। गोदाम का ताला गेट पर लगी कुंदी समेत काट दिया। गोदाम में लाखों रुपए का माल भरा था। चोर ताले को भी साथ ले गए।

कस्बेवासियों में दहशतचोरी की वारदात के बाद कस्बेवासियों में दहशत है। उनका कहना है कि अभी तो सर्दी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। दुकानदार सर्दियों में कैसे अपनी दुकानों की सुरक्षा करेंगे। इन दोनों चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में भी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से रात के समय बाजार में नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। इधर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगीदोनों वारदातों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसे दर्ज कर लिया है। उक्त मामले में बारीकी से जांच प्रारंभ कर दी है। जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी होगी। बाजार और इलाके में रात्रि गश्त बढ़ा दी जाएगी।

विजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी, रामगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 12:18 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / चोरों ने बाजार में आभूषण की दुकान व रेडीमेड कपड़े के गोदाम के ताले तोड़े, ले गए कपड़े

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारिश के दौरान अनाज मंडी में मजदूर और किसान परेशान

अलवर

सूखी नदी में फेंकी चार ट्रॉली प्याज… भाव कम होने के कारण नहीं निकल रही लागत 

अलवर

क्यों लगातार बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले ? विशेषज्ञों ने बताई ये बड़ी वजह

अलवर

सागर जलाशय पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया छठ पर्व, मौसम खराब होने से नहीं हो सके सूर्यदर्शन

अलवर

Alwar News: जल जीवन मिशन से वंचित ये गांव अब ईआरसीपी से जुड़ेंगे

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.