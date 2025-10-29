चोरों ने बाजार में आभूषण की दुकान व रेडीमेड कपड़े के गोदाम के ताले तोड़े, ले गए कपड़े

oplus_2
रामगढ़. कस्बे के मुख्य बाजार स्थित आभूषण की दुकान व एक रेडीमेड कपड़े के गोदाम का सोमवार रात चोरों ने ताला तोड़ दिया। हालांकि आभूषण की दुकान में चोरी होने से बच गई, लेकिन रेडीमेड कपड़े ले जाने में चोर सफल हो गए। उक्त घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और दो पुरुष चोरी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सुबह दुकान मालिकों ने शटर की हालत देख पुलिस को सूचना दी।
पुलिस के अनुसार व्यापारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि मुख्य बाजार में उसका ज्वेलरी शॉप है। सोमवार रात करीब 1 से 3 बजे के बीच तीन लोगों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिए, लेकिन दुकान का शटर नहीं खुलने के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुट गई है।दूसरी वारदात इसी दुकान के समीप गली में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में भी अंजाम दिया। यहां पर चोरों ने ताला तोडकर रेडीमेड लेडिज सूट, जेंट्स पेंट-शर्ट, बच्चों के कपड़ों सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों की चोरी कर ली। इस बारे में दुकान मालिक गुलशन कुमार कालरा ने रामगढ़ थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्वेलर्स की दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक महिला और दो पुरुषों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।
सीसीटीवी के तार तोड़े, कपड़े के गोदाम के ताले ले गएपुलिस के अनुसार उक्त दोनों घटनाओं को एक गिरोह की ओर से अंजाम दिया गया है। आभूषण की दुकान में करीब 6 ताले तोड़े। शटर को खोलते समय सायरन (वार्निंग अलार्म) बज उठा, जिससे शोर मचा और चोर भाग निकले। वहीं रेडीमेड कपड़ों के गोदाम से कपड़ ले भागे। गोदाम का ताला गेट पर लगी कुंदी समेत काट दिया। गोदाम में लाखों रुपए का माल भरा था। चोर ताले को भी साथ ले गए।
कस्बेवासियों में दहशतचोरी की वारदात के बाद कस्बेवासियों में दहशत है। उनका कहना है कि अभी तो सर्दी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। दुकानदार सर्दियों में कैसे अपनी दुकानों की सुरक्षा करेंगे। इन दोनों चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में भी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से रात के समय बाजार में नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। इधर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगीदोनों वारदातों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसे दर्ज कर लिया है। उक्त मामले में बारीकी से जांच प्रारंभ कर दी है। जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी होगी। बाजार और इलाके में रात्रि गश्त बढ़ा दी जाएगी।
विजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी, रामगढ़।
