चोरों ने बाजार में आभूषण की दुकान व रेडीमेड कपड़े के गोदाम के ताले तोड़े, ले गए कपड़े

पुलिस के अनुसार व्यापारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि मुख्य बाजार में उसका ज्वेलरी शॉप है। सोमवार रात करीब 1 से 3 बजे के बीच तीन लोगों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिए, लेकिन दुकान का शटर नहीं खुलने के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुट गई है।दूसरी वारदात इसी दुकान के समीप गली में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में भी अंजाम दिया। यहां पर चोरों ने ताला तोडकर रेडीमेड लेडिज सूट, जेंट्स पेंट-शर्ट, बच्चों के कपड़ों सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों की चोरी कर ली। इस बारे में दुकान मालिक गुलशन कुमार कालरा ने रामगढ़ थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्वेलर्स की दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक महिला और दो पुरुषों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।