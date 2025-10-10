अलवर शहर का यह बाजार, यहां रहती है ग्राहकों की भारी भीड़ 

अलवर शहर का बाजार मुख्य रूप से होप सर्कस से त्रिपोलिया मंदिर तक स्थित है। यह शहर के पुराने व प्रमुख बाजारों में से एक है। यह बाजार करीब दो सौ साल पुराना है। यहां पहले केवल कपड़े की थोक व रिटेल की दुकानें थी, जिससे इसका नाम बजाजा बाजार पड़ा। यहां जिले सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए आते हैं। त्योहारी सीजन व सावों में भारी भीड़ रहती है।