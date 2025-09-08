अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, 6 महीने में तीसरी बार आया मेल 

अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को आए मेल में लिखा गया कि 8 सितंबर तक मिनी सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह बीते छह महीनों में तीसरी बार है जब सचिवालय को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले 15 अप्रैल और 14 मई को भी धमकी भरे मेल आए थे। दोनों बार प्रशासन ने पूरे परिसर की तलाशी ली थी, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
धमकी भरा मेल आते ही सचिवालय से सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सभी कर्मचारियों और आमजन को बाहर निकाल दिया। पूरे परिसर को की तलाशी शुरू की गई। ADM बीना महावर ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि धमकी भरा मेल जिले के बाहर से भेजा गया है। पहले भी ऐसे मेल चेन्नई से आए थे और इस बार भी उसी तरह का पैटर्न सामने आ रहा है।
ADM ने बताया कि सुरक्षा जांच पूरी होने तक सचिवालय को खाली कराया गया। दोपहर तक तलाशी अभियान के बाद सामान्य कामकाज फिर से शुरू गया। 15 अप्रैल को आए मेल में मिनी सचिवालय में RDX इंस्टॉल करने की धमकी दी गई थी। 14 मई को भी ऐसा ही मेल मिला था, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। अब तीसरी बार धमकी आने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।