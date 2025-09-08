अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, 6 महीने में तीसरी बार आया मेल 

अलवर जिले के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को आए मेल में लिखा गया कि 8 सितंबर तक मिनी सचिवालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह बीते छह महीनों में तीसरी बार है जब सचिवालय को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले 15 अप्रैल और 14 मई को भी धमकी भरे मेल आए थे। दोनों बार प्रशासन ने पूरे परिसर की तलाशी ली थी, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।