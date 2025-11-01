गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कस्बे में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दो आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हो गए। फिलहाल, पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना 29 अक्टूबर की रात की है, जब गोविंदगढ़ में लगे मेले में कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया था।