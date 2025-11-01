Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कस्बे में जुलूस निकाला।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 01, 2025

गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कस्बे में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दो आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हो गए। फिलहाल, पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना 29 अक्टूबर की रात की है, जब गोविंदगढ़ में लगे मेले में कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया था।


इसी दौरान बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया गया, जिससे खेड़ी बहादुर गांव निवासी वकार (20) पुत्र फकरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हत्या की सूचना पर समाज के लोगों ने अलवर जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। पुलिस ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।

छींटाकशी के विवाद से शुरू हुआ था झगड़ा

घटना की जांच में सामने आया है कि झगड़ा मेले में छींटाकशी और छेड़छाड़ के शक को लेकर हुआ था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और युवक की हत्या कर दी गई थी।

पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था परिजनों ने

पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व बाजार में जुलूस निकालने की मांग को लेकर पुलिस को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था। दबाव के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को बाजार में जुलूस निकाला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 06:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: 2 साल की मासूम को झाड़ियों में फेंक गई मां, रोते हुए युवक को मिली, सामने पड़े थे मूंगफली के दाने

alwar news
अलवर

Rajasthan: गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप, 58 मिनट खड़ी रही ट्रेन; बड़ा हादसा टला

अलवर

प्रभात फेरियों में गूंज रही गुरु नानक देव की वाणी, श्रद्धा और भक्ति से निहाल हो रही संगत

अलवर

तिजारा में सड़क हादसा: दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

अलवर

प्याज के भाव ने किसानों को रुलाया, डेढ़ बीघा प्याज की फसल पर चलाया ट्रैक्टर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.