गोविंदगढ़ मेले में युवक की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास मेले में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कस्बे में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दो आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग सड़कों पर खड़े हो गए। फिलहाल, पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना 29 अक्टूबर की रात की है, जब गोविंदगढ़ में लगे मेले में कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया था।
इसी दौरान बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया गया, जिससे खेड़ी बहादुर गांव निवासी वकार (20) पुत्र फकरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हत्या की सूचना पर समाज के लोगों ने अलवर जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। पुलिस ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।
घटना की जांच में सामने आया है कि झगड़ा मेले में छींटाकशी और छेड़छाड़ के शक को लेकर हुआ था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और युवक की हत्या कर दी गई थी।
पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व बाजार में जुलूस निकालने की मांग को लेकर पुलिस को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था। दबाव के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को बाजार में जुलूस निकाला।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग