RGHS घोटाले के मामले में अलवर के तीन डॉक्टर हुए सस्पेंड

इसके बाद मेडिकल स्टोर से दवा के बदले नगद राशि एवं अन्य उपयोग की सामग्री प्राप्त कर आरजीएचएस का अनुचित लाभ उठाकर राजकोष को जान-बूझकर हानि पहुंचाने का कार्य किया गया है। उसके आरजीएचएस कार्ड से 26 लाख 70 हजार 233 रुपए का अनुचित लाभ लिया गया है। आरोपी किशोरी लाल द्वारा दिए गए लिखित बयान में बताया गया है कि उसके विभाग का सेवानिवृत्त कर्मचारी रामोतार गुप्ता उसके आरजीएचएस कार्ड के बदले उसे शराब पिलाता था। साथ ही अलवर शहर के मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।