Alwar: बाघों की बढ़ती आबादी से बढ़ा संघर्ष, ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की सफलता बनी नई चुनौती

देश में बाघ संरक्षण के लिए चल रहे ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ से बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन यही बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट का शिकार भी कर रही है। जंगलों का सीमित दायरा, बढ़ता मानव हस्तक्षेप और प्राकृतिक आवास पर दबाव बाघों को जंगल से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे मानव–वन्यजीव संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं।

जनवरी से अप्रेल तक देश में 58 बाघों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें 26 मौतें टाइगर रिजर्व (सुरक्षित क्षेत्रों) के भीतर और शेष अन्य स्थानों पर हुई हैं। यह स्थिति संकेत देती है कि बढ़ती आबादी के अनुरूप बाघों के लिए जंगलों में जगह नहीं बची है। जंगल छोटे पड़ने के कारण बाघों को शिकार और पानी की तलाश में अपने पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर निकलना पड़ रहा है, जिससे उनका सामना मानव बस्तियों से होने लगा है।