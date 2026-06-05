Alwar: प्रदेश में 394 और अलवर में 16.39 वर्ग किमी बढ़ा वनक्षेत्र, पर कंक्रीट का जंगल बढ़ने की स्पीड तेज

पर्यावरण दिवस पर पूरे प्रदेश में लोगों को यही संदेश दिया जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। इसका असर भी नजर आया है। फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट-2023 के अनुसार प्रदेशभर में 394 वर्ग किमी वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन छह दशक में वनक्षेत्र में 6 हजार 499 वर्ग किमी की कमी आई है। अलवर में भी हरियाली की सुखद तस्वीर सामने आई है। यहां इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में करीब 16.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। इसका बड़ा कारण सरिस्का बाघ परियाजना, अरावली पर्वतमाला और संरक्षित वन क्षेत्र है। अलवर का कुल क्षेत्रफल करीब 8,380 वर्ग किमी है। यहां वनक्षेत्र 1195.91 वर्ग किमी है, जो कुल क्षेत्रफल का 14.27 प्रतिशत है। एफएसआइ की ओर से 21 दिसंबर, 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई थी। इसका हर दो वर्ष में प्रकाशन किया जाता है।