सरिस्का में बढ़ा बाघों का कुनबा, 2 शावकों के साथ दिखी बाघिन ST-2302; यहां अब इतने टाइगर

बता दें कि बाघिन एसटी-2302 पहली बार मां बनी है। सरिस्का में इस साल 9 शावक अलग-अलग बाघिन ने जन्मे हैं। इसी के साथ अब सरिस्का में बाघ-बाघिन की संख्या 50 हो गई है, इनमें 21 शावक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल विभिन्न अभ्यारण्यों में कुल 28 शावकों ने जन्म लिया है।