मंडी में देना होगा व्यापारियों को यूजर चार्ज, इन पर लगेगा चार्ज

इसके तहत मंडी और उप-मंडी यार्ड में गैर-अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेनदेन पर 50 पैसे का शुल्क देना होगा। हालांकि मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने वालों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। व्यापारियों ने यूजर चार्ज का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने एक ही व्यापार के लिए दो अलग-अलग नियम बना दिए हैं।



मंडी के अंदर और बाहर वस्तुओं में अंतर रहेगा। मंडी के अंदर वस्तु खरीदने पर 100 रुपए पर 50 पैसे अधिक देना होगा। अलवर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि सभी व्यापारियों ने यूजर चार्ज का विरोध किया है। गुरुवार को जयपुर में इसके लिए बैठक होगी। इसमें अलवर मंडी के व्यापारी भी शामिल होंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी।