Rajasthan Accident: अलवर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार मां-बेटे की मौत

रामगढ़ में ललावंड़ी रोड पर गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में मां-बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार मंगली देवी (52) और उनका बेटा इंद्रजीत सिंह (28) किसी काम से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे वाहन से टकरा गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
