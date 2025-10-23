कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव व परिजनों पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव व उनके परिजनों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घटना 21 अक्टूबर की है, जब परिवादी अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। गांव करीरिया के पास तीन लोगों ने उनकी कार को रोककर उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया।



आरोपियों ने लात-घूंसे मारे, पत्थरों से कार के शीशे तोड़ दिए और कार में रखे 39 हजार रुपए चोरी कर लिए। इसके अलावा पत्नी की चेन व पर्स भी गायब है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों विश्वेन्द्र पुत्र जगन मीना (26) और नंदलाल पुत्र राधेश्याम मीना (32), निवासी ईटेडा, थाना लक्ष्मणगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है।