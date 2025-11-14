भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दो दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत आयोजित दो दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिरसा मुंडा के जीवन, उनके संघर्ष और जनजातीय समाज के उत्थान में उनके योगदान पर आधारित लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया।