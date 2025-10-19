ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का जाल, दो लोगों से 85 लाख रुपए हड़पे

अलवर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। साइबर अपराधियों ने शहर के दो लोगों को झांसे में लेकर करीब 85 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित मनीष पुत्र शिवराम चौधरी निवासी राठ नगर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 14 मार्च को उसकी फेसबुक पर मानसी शर्मा नाम की युवती से बातचीत हुई।



युवती ने उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की सलाह दी। मनीष ने शुरुआत में 3 हजार रुपए की ट्रेडिंग की, जिसमें उसे 2 हजार रुपए का मुनाफा हुआ। मुनाफा मिलने के बाद उस पर विश्वास कर उसने अलग-अलग तारीखों में कुल 10 लाख 92 हजार 918 रुपए का निवेश कर दिया। जब उसने बाद में साइट पर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो नंबर स्विच ऑफ मिला और लिंक भी बंद हो गया।



वहीं, संजय पुत्र रमेश गुप्ता निवासी शालीमार ने भी इसी तरह की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को उनके व्हाट्सऐप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा मैसेज आया। बात करने पर ठगों ने उन्हें निवेश के बदले मुनाफा कमाने का लालच दिया और एक लिंक भेजा। शुरुआत में कुछ प्रोफिट मिलने पर उन्होंने 74 लाख रुपए तक निवेश कर दिए। कुछ समय तक खाते में मुनाफा आता रहा, लेकिन बाद में लिंक और मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।