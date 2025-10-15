Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

यूआईटी में टेंडर के नाम पर बड़ा खेल, बोली 25 लाख की, ठेका 15 लाख में 

यूआईटी में टेंडर के नाम पर बड़ा खेल हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग की बोली 25 लाख रुपए में लगी, लेकिन ठेका 15 लाख रुपए में छूटा।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 15, 2025

यूआईटी में टेंडर के नाम पर बड़ा खेल हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग की बोली 25 लाख रुपए में लगी, लेकिन ठेका 15 लाख रुपए में छूटा। सरकार को दस लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस संबंध में यूआईटी के अफसरों पर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लग रहा है। जिला कलक्टर ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।

यूआईटी ने 4 सितंबर को टेंडर की सूचना सार्वजनिक की थी। जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर पार्ट-ए के 75600 वर्ग फीट एरिया को पार्किंग के लिए देना था। अमानत राशि तीन लाख रुपए तय की गई। निर्धारित सुरक्षा शुल्क 6 घंटे के लिए तय हुआ, जिसमें ट्रक की 40, बड़े ट्रक व ट्रोला की 60, लोडिंग व थ्री व्हीलर की 30 रुपए दरें तय की गईं। इसी तरह पार्ट-बी के ब्लॉक-ए के क्षेत्रफल 31 हजार वर्ग फीट एरिया के टेंडर के लिए अमानत राशि एक लाख रुपए तय की गई।

इसमें भी वाहनों की दरें पार्ट-ए के अनुसार ही रखी गईं। इसकी बोली 17 सितंबर को यूआईटी कार्यालय में लगाई गई। ए-पार्ट की पार्किंग की पहली बोली 25.11 लाख रुपए की थी और पार्ट-बी की उच्चतम बोली 22.81 लाख रुपए थी। पार्ट-ए में दूसरे नंबर की बोली 25 लाख की लगी। आरोप है कि पहली बोली लगाने वाले व्यक्ति ने यूआईटी को पूरा भुगतान नहीं किया। इसके बाद यूआईटी ने दोबारा नीलामी की तिथि 8 अक्टूबर तय कर दी। बताते हैं कि दूसरे नंबर पर रहे व्यक्ति ने यूआईटी से 25 लाख में नीलामी देने के लिए कहा। साथ ही 3 लाख व एक लाख की डीडी थी यूआईटी के नाम दी, लेकिन इंजीनियरों ने खेल कर दिया। उसे टेंडर न देकर 15 लाख की बोली लगाने वाले को टेंडर दे दिया।

यूआईटी सचिव ने कलक्टर को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट

यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कहा है कि शिकायतकर्ता व उनके साथ आए अन्य लोग यूआईटी परिसर में घूमते रहे, लेकिन अमानत राशि जान-बूझकर जमा नहीं करवाई। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन लोगों ने नीलामी के लिए डीडी जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन तब तक नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। शिकायत तथ्यों से परे है। इधर, इस संबंध में अधीक्षण अभियंता तैयब खान से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

यूआईटी सचिव ने कलक्टर को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट

यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कहा है कि शिकायतकर्ता व उनके साथ आए अन्य लोग यूआईटी परिसर में घूमते रहे, लेकिन अमानत राशि जान-बूझकर जमा नहीं करवाई। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन लोगों ने नीलामी के लिए डीडी जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन तब तक नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। शिकायत तथ्यों से परे है। इधर, इस संबंध में अधीक्षण अभियंता तैयब खान से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / यूआईटी में टेंडर के नाम पर बड़ा खेल, बोली 25 लाख की, ठेका 15 लाख में 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में अवैध खनन का बड़ा खेल: 80 किमी की दूरी को 250 बताकर राजस्व को लगाया लाखों का चूना

अलवर

वेतन न मिलने से भड़के सफाई कर्मी, धरना देकर की नारेबाजी

अलवर

दिवाली से पहले एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप-1, इन कामों पर रहेगी पाबंदी 

अलवर

अलवर न्यूज़: धमरेड़ गांव में सर्पदंश से वृद्धा की मौत

अलवर

सरस घी की किल्लत से पांच दिन में सप्लाई कम, मायूस लौट रहे ग्राहक

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.