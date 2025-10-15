यूआईटी में टेंडर के नाम पर बड़ा खेल, बोली 25 लाख की, ठेका 15 लाख में 

इसमें भी वाहनों की दरें पार्ट-ए के अनुसार ही रखी गईं। इसकी बोली 17 सितंबर को यूआईटी कार्यालय में लगाई गई। ए-पार्ट की पार्किंग की पहली बोली 25.11 लाख रुपए की थी और पार्ट-बी की उच्चतम बोली 22.81 लाख रुपए थी। पार्ट-ए में दूसरे नंबर की बोली 25 लाख की लगी। आरोप है कि पहली बोली लगाने वाले व्यक्ति ने यूआईटी को पूरा भुगतान नहीं किया। इसके बाद यूआईटी ने दोबारा नीलामी की तिथि 8 अक्टूबर तय कर दी। बताते हैं कि दूसरे नंबर पर रहे व्यक्ति ने यूआईटी से 25 लाख में नीलामी देने के लिए कहा। साथ ही 3 लाख व एक लाख की डीडी थी यूआईटी के नाम दी, लेकिन इंजीनियरों ने खेल कर दिया। उसे टेंडर न देकर 15 लाख की बोली लगाने वाले को टेंडर दे दिया।