VIDEO: मजदूर को सांप ने काटा, साथी डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आया सांप

अलवर जिले के तिजारा उपखंड के नीमली गांव में बिहार निवासी एक मजदूर को कमरे में सफाई करते समय सांप ने काट लिया। घायल मजदूर का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। खास बात यह रही कि उसके साथी ने उस सांप को भी डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा दिया, जिसने मजदूर को काटा था।
जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाले 30 वर्षीय मोहम्मद सलीम नीमली गांव में किराए पर रहते हैं और चिनाई का काम करते हैं। वह अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक सांप ने उन्हें काट लिया।
सलीम का साथी मुस्ताक तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। इतना ही नहीं, उसने उस सांप को भी पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया और अस्पताल लेकर पहुंचा। ताकि डॉक्टर यह देख सकें कि सांप जहरीला है या नहीं और उसी हिसाब से इलाज किया जा सके।