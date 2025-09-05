VIDEO: मजदूर को सांप ने काटा, साथी डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आया सांप

अलवर जिले के तिजारा उपखंड के नीमली गांव में बिहार निवासी एक मजदूर को कमरे में सफाई करते समय सांप ने काट लिया। घायल मजदूर का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। खास बात यह रही कि उसके साथी ने उस सांप को भी डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचा दिया, जिसने मजदूर को काटा था।