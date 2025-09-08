VIDEO: मौसम खुलते ही खेतों में लौटे अन्नदाता, बाजरे की कटाई में जुटे किसान

बारिश का दौर थमते ही जिले में किसान अब परिवार सहित बाजरे की पकी फसल की कटाई में जुट गए हैं। लंबे समय से बारिश और बदले मौसम के कारण फसल कटाई में देरी हो रही थी, जिससे किसान चिंता में थे। किसानों ने बताया कि बाजरे की फसल अब पूरी तरह पककर तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाने से कटाई संभव नहीं हो पा रही थी। मौसम साफ होते ही अब वे तेजी से फसल काटकर उसे सुरक्षित घर ले जाने में लगे हैं। इसके लिए मजदूर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि समय रहते पूरा काम पूरा हो सके।
किसानों के अनुसार लगातार हुई बारिश से बाजरे की अगेती फसल को नुकसान पहुंचा है। कुछ हिस्सों में दाने खराब हो गए हैं। हालांकि अभी जो फसल बची है, उसे जल्द से जल्द काटने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे फिर से बारिश होने पर नुकसान न हो। खेती के इस सीजन में किसानों के चेहरे पर एक ओर राहत है कि मौसम खुल गया, तो दूसरी ओर बादल देखकर फिर से चिंता भी झलक रही है।