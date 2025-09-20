VIDEO: बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में पेंट फैक्ट्री के बॉयलर में हुआ ब्लास्ट 



धमाका इतना जबरदस्त था कि बॉयलर का केमिकल और ढक्कन दूर तक जा गिरा। आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर बहरोड़ और नीमराना से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन घटना की जांच में जुटे हैं।