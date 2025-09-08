VIDEO: राजगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिर और घर से नकदी व आभूषण चोरी

राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी स्थित बास कोठारी (कोठी नारायणपुर) में चोरों ने मंदिर और घर को निशाना बनाया। मंदिर के पुजारी सीताराम मीना ने थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि रात को अज्ञात चोर माता के मंदिर से 45 छत्र और पचास हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए।
इसके बाद चोरों ने दो अन्य मकानों में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इसी दौरान चोरों ने पुजारी सीताराम मीना के घर का ताला तोड़कर अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण और करीब साठ हजार रुपये नकद भी चुरा लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।