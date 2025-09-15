VIDEO: कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। अलवर में एआईसीसी महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने और जनता को जागरूक करने के लिए यह आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है।