VIDEO: सकट में चौथ माता व्रत पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, महिलाओं ने मांगा अखंड सुहाग का आशीर्वाद

पूरे कस्बे में इस मौके पर मेले जैसा नजारा रहा। प्रसाद, खानपान, खिलौनों, श्रृंगार और घरेलू सामान की दुकानों पर खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही, वहीं बच्चों ने झूलों का आनंद उठाया। देर रात चांद दर्शन के बाद चौथ माता को जल चढ़ाकर व्रत खोला गया। घर-घर में तरह-तरह के पकवान बनाकर माता को भोग लगाया गया और प्रसाद वितरित किया गया।