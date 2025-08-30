VIDEO: चार घंटे की मूसलाधार बारिश से बांध हुए लबालब, जान जोखिम डाल भर्तृहरि धाम पहुंचे श्रद्धालु

थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई। कई गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।