VIDEO: चार घंटे की मूसलाधार बारिश से बांध हुए लबालब, जान जोखिम डाल भर्तृहरि धाम पहुंचे श्रद्धालु

थानागाजी क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगातार चार घंटे तक हुई तेज बरसात से सारे छोटे-बड़े बांधों में उपरा चल गई। कई गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आज शनिवार को करीब 8 बजे भर्तृहरि पुलिया पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जान जोखिम में डालते हुए लोग बाबा भर्तृहरि के जयकारे लगाते हुए धाम की ओर रवाना हुए। पुलिया पर पानी का बहाव बना हुआ था, इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ।
लगातार बारिश से गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क प्रभावित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इस साल की यह सबसे जबरदस्त बरसात रही, जिसने एक ही रात में बांधों को लबालब कर दिया।
जहां बांध भरने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी दूर होने की उम्मीद है, वहीं लगातार बारिश से खेतों में पानी भर जाने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की है।