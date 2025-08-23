VIDEO: अलवर में झमाझम बारिश से सिलीसेढ़ झील हुई लबालब, तेजी से चलने लगी उपरा 

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से झीलों व बांधों में पानी की कमी बनी हुई थी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश से जलस्तर सुधरने लगा है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे जिले के अन्य बांधों व जलाशयों में भी पानी की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।