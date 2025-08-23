VIDEO: अलवर में झमाझम बारिश से सिलीसेढ़ झील हुई लबालब, तेजी से चलने लगी उपरा 

जिले में शनिवार को हुई झमाझम बारिश से जलस्रोतों में रौनक लौट आई है। शुक्रवार को बारिश के बाद सिलीसेढ़ झील से उपरा शुरू हो गई थी, वहीं शनिवार की तेज बारिश से झील का जलस्तर और बढ़ गया तथा उपरा तेज बहने लगी।
जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों और किसानों के चेहरों पर राहत झलकने लगी है। अब रूपारेल नदी में पानी का फ्लो और बढ़ता है तो जयसमंद बांध में भी पानी आएगा। इससे सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से झीलों व बांधों में पानी की कमी बनी हुई थी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश से जलस्तर सुधरने लगा है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे जिले के अन्य बांधों व जलाशयों में भी पानी की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।