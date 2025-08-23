VIDEO: पांच दिवसीय गणेश महोत्सव शुरू, ध्वजा रैली निकाली 



ध्वजा रैली गणेश पोल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल पहुंची। महन्त त्रिलोक शर्मा ने बताया 25 अगस्त सोमवार को प्रातः 7:15 बजे से रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। 26 अगस्त मंगलवार को प्रातः 9.15 बजे हवन-पूजन, 11.15 बजे गणेश जी महाराज के अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित होगा। 27 अगस्त बुधवार को मन्दिर पर सुबह 4.15 बजे गणेश जी का भव्य श्रृंगार



दोपहर 12.15 बजे महाआरती तथा दोपहर 3.15 बजेे बैण्ड-बाजों, बोम्बे नासिक ढोल दिल्ली के साथ गणेशजी महाराज की शोभायात्रा एवं आकर्षक झांकियां कस्बे के गंगाबाग से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश पोल पहुंचेगी। इसी के साथ मेले का आयोजन होगा तथा सायं 7.15 बजे महाआरती का कार्यक्रम आयोजित होगा। मेले की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं।