VIDEO: जिले का नाम और मुख्यालय बदलने के खिलाफ निकाली झंडा रैली 

खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर और मुख्यालय को भिवाड़ी करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को जिला रोको संघर्ष समिति के आह्वान पर कस्बे व आसपास के ग्रामीणों ने झंडा रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया।
सरकार ने हाल ही में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत जिले का नाम बदला जाएगा और मुख्यालय भिवाड़ी बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खैरथल-तिजारा का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व नजरअंदाज किया जा रहा है।
विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि कि यह निर्णय बिना आमजन की राय लिए लिया गया है। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारी, किसान, छात्र शामिल हुए। जिला रोको संघर्ष समिति का कहना है ने नारेबाजी कर सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की।