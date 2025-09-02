VIDEO: जिले का नाम और मुख्यालय बदलने के खिलाफ निकाली झंडा रैली 



सरकार ने हाल ही में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत जिले का नाम बदला जाएगा और मुख्यालय भिवाड़ी बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खैरथल-तिजारा का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व नजरअंदाज किया जा रहा है।