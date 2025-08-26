VIDEO: नीमला में डूंगरी वाले हनुमानजी मेले का वन मंत्री ने किया शुभारंभ



इस अवसर पर ग्रामीणों ने मंत्री शर्मा को मंदिर तक जाने वाले मार्ग और परिक्रमा पथ पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा और जर्जर है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने ज्ञापन प्राप्त कर जल्द ही मामले की जांच करवाने और आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया।



मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रांगण में भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। वहीं, दुकानों और झूलों के चलते मेले में रौनक नजर आई। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।