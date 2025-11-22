VIDEO: अलवर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप से लाखों का सोना-चांदी लूटा 

अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र में तीन नकाबपोश बदमाशों ने राधा ज्वेलर्स पर धावा बोलकर लाखों रुपए का सोना-चांदी लूट लिया। वारदात के दौरान एक बदमाश ने दुकानदार के गले पर दरांती लगाकर उसे डराया, जबकि दूसरे बदमाश ने सोना-चांदी निकालकर बैग में भर लिया।



तीसरा बदमाश दुकान के बाहर पिस्टल लेकर खड़ा रहा और आने वाले ग्राहकों को गोली मारने की धमकी देकर डराता रहा, जिससे कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में बदमाशों की भगदड़ व लूट की वारदात साफ दिखाई दे रही है।