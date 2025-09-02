VIDEO: कुएं के पास धंसी जमीन, गहरे गड्ढे में गिरी भैंस, जेसीबी से बचाई गई

अलावड़ा कस्बे के लाडलाजी मंदिर के पास बने प्राचीन कुएं के समीप अधिक बारिश के कारण कुएं के पास अचानक जमीन धंस गई, जिससे एक भैंस गहरे गड्ढे में जा गिरी।
पशुपालक श्याम सुंदर पुजारी अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए घर की ओर ला रहे थे। तभी अचानक एक भैंस प्राचीन कुएं के पास धंसे गड्ढे में गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में भैंस बछड़े को जन्म देने वाली थी।
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने पहले रस्सी की मदद से भैंस को निकालने की कोशिश की, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण सफलता नहीं मिली। बाद में जेसीबी मंगवाकर मिट्टी हटाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद भैंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
इस दौरान भैंस के शरीर पर कई जगह खरोंचें आईं, हालांकि उसकी जान बच गई। गनीमत रही कि घटना स्थल पर उस समय कोई बच्चा, बुजुर्ग या महिला मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही पास का एक मकान भी जमीन धंसने से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी। ग्रामीणों और जेसीबी चालक की त्वरित कार्रवाई से भैंस की जान बच गई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।