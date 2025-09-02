VIDEO: कुएं के पास धंसी जमीन, गहरे गड्ढे में गिरी भैंस, जेसीबी से बचाई गई

इस दौरान भैंस के शरीर पर कई जगह खरोंचें आईं, हालांकि उसकी जान बच गई। गनीमत रही कि घटना स्थल पर उस समय कोई बच्चा, बुजुर्ग या महिला मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही पास का एक मकान भी जमीन धंसने से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी। ग्रामीणों और जेसीबी चालक की त्वरित कार्रवाई से भैंस की जान बच गई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।