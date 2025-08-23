VIDEO: अलवर में झमाझम बारिश, बस स्टैंड रोड पर तैरने लगा युवक

अलवर जिले में शनिवार को झमाझम बारिश हुई। पहले अंधेरा छाया और फिर रुक—रुककर शाम तक तेज बारिश का दौर चला। इस दौरान सिलीसेढ़ झील ओवरफ्लो हो गई और यहां 6 इंच की चादर चली। पानी का फ्लो तेज होने के चलते उम्मीद बंधी है कि जिले के सबसे बड़े जयसमंद बांध में पानी की आवक तेज होगी।
उधर, अलवर शहर में भी जबर्दस्त बारिश हुई। यहां 45 मिमी पानी बरसा। शहर में जगह-जगह पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बस स्टैंड रोड पर भरे पानी में एक व्यक्ति तैरता नजर आया। अब रूपारेल नदी में पानी का फ्लो और बढ़ता है तो जयसमंद बांध में भी पानी आएगा।
इससे सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे जिले के अन्य बांधों व जलाशयों में भी पानी की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।