VIDEO: भारी मात्रा में दवाइयों का स्टॉक जब्त, नहीं मिले क्रय-विक्रय के बिल



इनमें 11 लाख 52 हजार 240 कैप्सूल और 718 शीशी (सिरप) आदि शामिल हैं। इसके बाद मौके पर डीएसटी की टीम एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा एवं लोकेश बैरवा को बुलाकर जांच की गई तो भारी मात्रा में कैप्सूल, खांसी के सिरप आदि बरामद हुए।



पुलिस के अनुसार साहिल सुदन पुत्र राजकुमार सुदन ने बताया कि उसकी बी-188, राठ नगर, विजय मंदिर रोड पर श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से दुकान है। सााहिल द्वारा बिना वैध क्रय-विक्रय बिल के एनडीपीएस घटक की औषधियां स्टॉक की जा रही थीं, साथ ही बेची जा रही थीं।



पूछताछ के दौरान साहिल ने बताया कि उसकी श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर नाम से मेडिकल की दुकान है। उक्त जानकारी के बाद तत्काल यह टीम इस दुकान पर पहुंची। वहां एनडीपीएस घटक की कई दवाएं मिलीं। जिसके बारे में साहिल ने बताया कि यह औषधि उनके द्वारा बिना बिल के अवैध रूप से खरीदी गई हैं।



मौके पर सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जोनवाल की टीम, विष्णु कुमार शर्मा एवं लोकेश बैरवा की ओर से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही कर पुलिस को रिपोर्ट दी गई, साथ ही एनडीपीएस घटक की औषधियां शिवाजी पार्क थानाधिकारी विनोद सामरिया के सुपुर्द कर दी गई। देर रात तक टीम की ओर से एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 एवं 8/22 के तहत कार्यवाही जारी थी।