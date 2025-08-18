VIDEO: नीमराणा में फिल्मी स्टाइल में कैम्पर गाड़ी दौड़ाकर बदमाशों ने फैलाया आतंक 



घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए अचानक तेज रफ्तार कैम्पर वाहन को पोश इलाके में दौड़ाते हुए फरार होने का प्रयास किया। नीमराना पुलिस और डायल 112 की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है।



कैम्पर को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है।