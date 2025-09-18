VIDEO: अलवर में भूरासिद्ध मंदिर के पास लेपर्ड की दस्तक, लोगों में दहशत

भूरासिद्ध मंदिर क्षेत्र के पास में इन दिनों लेपर्ड की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से यहां लेपर्ड दिखाई दे रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम को भी मंदिर के पास चट्टानों पर यह लेपर्ड नजर आया।
विवेक जईसवाल ने बताया कि उनकी टीम के रोमी शर्मा और आशीष राणा जब रेस्क्यू किए गए सांपों को जंगल में छोड़ने पहुंचे तो उन्होंने लेपर्ड को देखा। मंदिर के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वाक के लिए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेपर्ड के साथ इसके बच्चे भी नजर आए हैं।
लेपर्ड की मौजूदगी से आसपास के लोगों और मॉर्निंग वाकर्स में डर का माहौल है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हालात में लोगों को सुबह जल्दी अकेले जंगल की तरफ जाने से बचना चाहिए।