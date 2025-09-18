VIDEO: अलवर में भूरासिद्ध मंदिर के पास लेपर्ड की दस्तक, लोगों में दहशत



विवेक जईसवाल ने बताया कि उनकी टीम के रोमी शर्मा और आशीष राणा जब रेस्क्यू किए गए सांपों को जंगल में छोड़ने पहुंचे तो उन्होंने लेपर्ड को देखा। मंदिर के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वाक के लिए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लेपर्ड के साथ इसके बच्चे भी नजर आए हैं।