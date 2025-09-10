VIDEO: राजगढ़-माचाड़ी मार्ग पर रात में लेपर्ड दिखा, लोगों में दहशत



अचानक हुई इस घटना से कार सवार और आसपास मौजूद लोग सहम गए। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के आसपास लेपर्ड की मौजूदगी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि देर रात और सुबह के समय इस मार्ग से काफी लोग और वाहन गुजरते हैं। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। रात के समय अकेले जंगलनुमा रास्तों से गुजरने से बचें।