VIDEO: तिजारा में सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापना समारोह, कलश यात्रा निकली

तिजारा कस्बे के वार्ड 13 स्थित सत्यनारायण मंदिर में सोमवार को भव्य मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला
समारोह की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भजन-कीर्तन करते हुए मुख्य मार्गों से गुजरीं। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे कस्बे का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो गया।
मूर्ति स्थापना के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना, हवन और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और सभी ने नवस्थापित मूर्ति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी और भंडारे की व्यवस्था की। इस दौरान कस्बेवासियों ने मिलकर धार्मिक आयोजन को सफल बनाया।